Zonguldak´ta kaçak maden ocağında göçük (1)

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Aytaç ÖZTÜRKCüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Mahsur kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kilimli ilçesi Dağbaca mevkiinde bulunan bir maden ocağında saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. Ruhsatsız işletilen maden ocağında 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahliye ekibi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK-Cüneyt ÖZFİDAN

2022-02-25 18:04:37



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