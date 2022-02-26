Patlatılan ocağı yeniden açmak istediler; 2 işçi öldü (3)

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GÖÇÜKTE KALAN DİĞER İŞÇİ DE ÖLÜ ÇIKARILDI

Maden ocağında göçükte mahsur kalan Kadir Ulma da ekiplerin çalışmaları sonucu ocaktan ölü olarak çıkarıldı. İşçinin cenazesi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRKCüneyt ÖZFİDAN

2022-02-26 00:33:19



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