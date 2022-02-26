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Mağara ağzı tıkanınca mahalleyi su bastı 10 konuttan 4 daire tahliye edildi

İHA

Mağara ağzı tıkanınca mahalleyi su bastı 10 konuttan 4 daire tahliye edildi

Zonguldak’ta sağanak yağış nedeniyle mağara ağzının tıkanması dolayısıyla mahalleyi su bastı. 10 konuttan ilk etapta 4 daire boşaltıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi Mağara Sokak'ta 16 hanenin bulunduğu alanda mağara ağzının tıkanması sonucu mahalleyi su bastı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve Çatalağzı Belediyesi yetkilileri gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından risk altındaki 10 konuttan 4 daire boşaltılarak ev sakinlerinin eşyaları iş makinesi aracılığıyla çıkarıldı.
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de bölgede incelemelerde bulunarak mahalle halkı ile son durum hakkında bilgi aldı. Evlerinden taliye olan vatandaşların geçici olarak başka yerlere yerleştireceği öğrenildi.
Bölgede incelemeye gelen Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, “Cumayanı Mağara mevkiindeyiz. Buradan çıkan sular aşırı çıktığı zaman birikiyor çanak ağzı olarak tabir edilen su mağaranın çıkışı pislik çalı çırpı tıkanınca göle dönüyor. Tabii bu her sene olan şey. Belli bir seviyeye gelince tıkanıyor. Su akıp gidebiliyordu bu sene öyle olmadı. Tıkanma açılmayınca sular yükselince evler sular altında kaldı. Risk devam ediyor. Şu an iki ev görülüyor ama bu süreç böyle devam ederse diğer evlerde su yükselmesinden zarar görecek. Yaşayan insanlarımızı da tahliye ettik. Eşyalarını başka yere taşıdık. Ama sorun çözülmüş değil. Sularım yükselmesi devam ediyor” dedi.
Bölgede aynın sorunun sürekli yaşandığını ifade eden Azmi Taşpınar, “Burada şu anda yapacak bir şey yok. Dağ dibinden bir kanal kazanılarak bir bağlantı yapılabilir. Devamlı oluyor ancak bu kadar olmamıştı. Kendiliğinden açılıp gidiyordu. Şimdi tıkandı açılmıyor” dedi.

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