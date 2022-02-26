Kaçak ocaktaki göçükte ölen işçi toprağa verildi (2)

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OCAK SAHİPLERİ TUTUKLANDI

Zonguldak´ın Kilimli ilçesinde 2 maden işçisinin öldüğü kaçak ocağın sahipleri M.K. ve M.U. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. ve M.U., adliyeye sevk edildi. M.K. ve M.U. `Taksirle ölüme sebebiyet vermek´ suçundan tutuklandı. (DHA)Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2022-02-26 21:25:31



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