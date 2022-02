MEDEM güz dönemi etkinlikleri gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) güz döneminde sosyal ve kültürel çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Yapılan programlar çerçevesinde, Prof. Dr. Orhan Karamustafaoğlu “TUBİTAK 2209A/B Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Burs Desteği” konusunda öğrencilerimizi Zoom üzerinden bilgilendirdi.

MEDEM’de yüz yüze etkinliklerde “Sosyal Medyayı nasıl Kullanmalıyız?” söyleşisi gerçekleştirildi, “Doğru Nefes Eğitimi” uygulamalı olarak gösterildi. Buna ilaveten “Rahatsızlıkların Duygusal Nedenleri” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi. Ayrıca “El ve Yüz Çizgilerinin Mânâsını Anlamaya” yönelik haftalık dersler gerçekleştirildi.

“Bir Kitap Bir Yazar” etkinliği ile kitabı yayınlanan yazarlar kitaplarının tanıtımını gerçekleştirdi. “OkuDüşünYaz Ekinliği” ile her hafta belirlenen kitaplar okundu, üzerinde fikirler yürütülerek yeni yazılar kaleme alındı. “İlim Halkası” gruplarında gençlerin merak ettiği konular kendileri tarafından hazırlanarak sunumlar gerçekleştirildi.

Perşembe günleri “Enderûn Buluşmaları” ile hem Zonguldaklı misafirlerimizin hem de öğrencilerimizin katılımı ile her hafta muhtelif başlıklarda konular işlendi ve gençlerle hasbıhâl edildi. Cuma günleri “Çocuk Enderun Buluşmaları” ile çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Güz döneminde Zoom üzerinden yürütülen “Osmanlıca” ve “Safahât Okumaları” dersleri hâlen devam etmektedir. İl Müftülüğü vâizeleri tarafından verilen Tefsir ve Hadis dersleri güz döneminde olduğu gibi hâlen devam etmektedir. MEDEM ve Müftülük ortaklığı ile düzenlenen İlim ve Hikmet Dersleri’ne her hafta üniversitelerden akademisyenler, ülkemizin önde gelen şair ve yazarları davet edildi.

Bu çerçevede yapılan derslerde Prof. Dr. Muammer Cengil tarafından Zoom üzerinden herkesin katılabildiği “Etkili İletişim Becerileri” üzerine söyleşi yapıldı, Ayrıca Doç. Dr. İbrahim Baz ile “İrfân ve Aşk “konusu işlendi. Prof. Dr. Musa Yıldız ile “Ahmed Yesevî ve Türk Dünyası” tanıtıldı. Araştırmacı Yazar Sadık Yalszıuçanlar ile “Bir Memleket Sevdalısı Tevfik İleri”nin hayatına dâir sunum yapıldı. Prof. Dr. Selami Şimşek ile “Mehmed Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı”nın önemi anlatıldı. Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu ile Hz. Mevlânâ’da “Güzel Davranan İnsanın özellikleri” ele alındı. Uzman Dr. Esen Aydemir ile Covid 19 ve diğer hastalıklara karşı dinleyenlerimiz Zoom üzerinden bilgilendirdi. Prof. Dr. Bilal Kemikli ile “Süleyman Çelebi ve Mevlidi” konusu üzerinde duruldu. Araştırmacı Yazar Mustafa Özçelik ile “Bir Gönül Şairi Yûnus Emre” başlığı ile Yunus Emre Divânındaki şiirler ele alındı. Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın ile “İlimlerin Tevhidi mi Tefriki mi Meselesi” detaylı izah edildi. Doç Dr. Mehmet Öztürk ile “Güncel Fıkhî Sorulara” cevap arandı. Prof. Dr. Necdet Tosun ile “Günümüz Tasavvuf Meseleleri” ele alındı. Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever ile “Gençlerin Tasavvufa Dair Merak Ettiği Konular” Zoom üzerinden ela alındı. Prof. Dr. Mehmet Demirci ile “Samiha Ayverdi” anıldı. Prof. Dr. Hüseyin Algül ile “Hz. Peygamberimizdeki Vefa Örnekleri” tanıtıldı. Prof. Dr. Nurettin Gemici ile “Evliya Çelebi” gençlere tanıtıldı. Doç Dr. Hasan Meydan ile “Din ve Değerler Eğitimi Bağlamında Günümüz Gençlerinin Meseleleri” ele alındı. Hayati İnanç ile “Hayat Şiirden Bakmak” adlı söyleşi gerçekleştirildi.

