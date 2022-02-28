Köy yolunda çatlaklar meydana geldi

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

İlçeye bağlı Mahmutoğlu Köyü’nde iki gündür toprak kayması meydana geldi. Çökelezler Mahallesi ile Güneyköy Mahallesi arasında yaşanan toprak zeminin kayması ile bahçelerde ve sokakta ki asfalt yol adeta ikiye ayrıldı. Köy girişindeki anayolda ise derin çatlaklar meydana geldi. Köy halkı korku dolu iki gün yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

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