Aynı istikamette giden otomobillerin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde aynı istikamette giden otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken kaza anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Belen Mahallesi Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşaktan şehir merkezi istikametine dönüş yaparak yola giren 10 SD 787 plakalı otomobile aynı istikamette seyir eden 67 UC 728 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 10 SD 787 plakalı aracın sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücülerin hastaneye gitmek istememeleri üzerine olay yerinden ayrıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan yaşanan kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan dönüş yapan otomobile aynı istikamette seyir eden otomobilin duramayarak çarptığı ve iki otomobilin savrulduğu görülüyor.

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