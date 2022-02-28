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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi

İHA

Kdz. Ereğli Kızılay kongresi gerçekleştirildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği’nin kongresi gerçekleştirilirken, başkanlığa Kürşat Yağız seçildi.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi’nin olağan kongresi bu gün Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. Kongrede Divan’a Haşim Çakır, Mehmet Gencer Kamiloğlu ve Ali Demirbay seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan kongrede yönetim ve denetim faaliyetlerinin okunmasının ardından üyeler tarafından ibra edildi.
Kongrede Kürşat Yağız başkanlığındaki yönetim tek liste olarak seçime girdi. Oylamada yeni yönetim katılan üyelerin oylarını alarak göreve seçildi. Genel kurulda konuşma yapan Kızılay’ın yeni Başkanı Kürşat Yağız, yeni dönemde Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi yönetimi olarak kalıcı eserler bırakacaklarını söyledi. Kdz. Ereğli’ye kan merkezi ve hizmet binası kazandırmak istediklerini dile getiren Yağız konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kızılay bir iyilik hareketidir. İyilerle yürümeye devam ettiği bir harekettir. İyilik her zaman kazanır. Allah bu yolda hepimize yardım edecektir. Geçmiş dönemde otizmli çocuklarımız işçin bir etkinlik yaptık. Evlerini tek tek ziyaret edip hediyeler verdik. O çocukların gözlerindeki mutluluğu görmeniz lazımdı. Yardım dağıtırken mahallede bir kişinin yardıma ihtiyacı olduğu söylendi. Kapısını çaldığımızda bizi karşısında gördüğünde ağlamaya başladı ‘Akşam evimde yemek yapacak hiçbir şeyim yoktu’dedi. Yani bu iyilik hareketini anlatmakla bitiremeyiz, görmek ve yaşamak lazım. Biz Kdz. Ereğli Kızılay yönetimi olarak ilçemize bir kan merkezi ve hizmet binası kazandırmak istiyoruz. Kalıcı eserler bırakmak istiyoruz, bunun için bağışçılarımızda hazır. İnşallah bu yolda hep beraber iyilerle yürüyeceğiz” dedi. Yağız’ın konuşmasının ardından yeni yönetim kongre üyelerine tanıtıldı.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi yönetiminde Başkan Kürşat Yağız, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Toprak, Buğra Sayın Kaplan, Av. Burak Öztürk, Şakir Bayram, Hüseyin Celal, denetim kuruluna Selçuk Altın ve Muhsin Aydın yer aldı.
Kongrede mevcut başkan İbrahim Şen’e hizmetlerinden dolayı Kızılay logolu kahve fincanı takımı hediye edildi.

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