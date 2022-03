Şehit Tolga Can Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okutuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Karapınar beldesinde teröristler tarafından çıkan çatışma sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için Kur'anı Kerim okutuldu.

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için Tilkiler Mahallesi'nde Kur'anı Kerim okutuldu. Şehidin Kur'an Kerim tilavetine; Çaycuma İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, Karapınar Belediye Başkanı Necdet Dernek, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, Ak Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Şenol Cin, Avukat Mert Gökçe, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile şehidin ailesi katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz için ilk olarak Karapınar beldesi Tilkiler Mahallesi Camii'nde okunan Kur'anı Kerim'in ardından kabri başında dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.