Zonguldak'ta dalgalar liman duvarına ulaştı

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Zonguldak'ta soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle liman caddesindeki dalgalar liman duvarına ulaştı. Yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz'de rüzgarın etkili olması nedeniyle 68 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı yönündeki uyarılarının ardından limandaki dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi buldu.

Bu gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte Liman Caddesi'nde dev dalgalar meydana geldi. Yağışın hafta boyunca etkili olması beklenirken sıcaklığın ise 6 ila 8 derece arasında olması bekleniyor.

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