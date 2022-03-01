Muhasebeciler Haftası törenle kutlandı

Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından, 17 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası gerçekleştirilen törenle kutlandı

17 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tahsin Erdem, mali müşavir ve muhasebeciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Tahsin Erdem, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarının haftasını kutladı.

Erdem yaptığı açıklamada “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla 17 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır. Mali müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen ve 13 Haziran 1989 Tarihinde yürürlüğe giren, 3568 Sayılı Meslek Yasasına istinaden, 117 bin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, ve 4 bin 900 Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ile ülke genelinde faaliyet göstermektedir.77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası, TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir. Kurumsallaşma sürecini çok başarılı bir şekilde tamamlayarak, ülke ekonomisine sağlamış olduğu iktisadi değerin yanında, vizyonu ile birlikte kamu kurumu niteliğine sahip olmanın tüm sorumluluklarını bilen bir meslek örgütü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Mesleki olduğu kadar toplumsal sorumluluklarımızın da gereği olarak, ister İktisadi olsun ister Teknolojik olsun tüm gelişmelere uyum sağlayarak, bilgiye en iyi şekilde ulaşarak, ülke ekonomisinde ve iktisadi gelişmelerde aktif rol üstlenip ülkemizi ve mesleğimizi geleceğe taşımak öncelikli hedefimizdir. Bunların yanında TÜRMOB olarak mesleki sorunlarımızı ve beklentilerimizi her platformda dile getirirken, birlikte olmak ve örgütlü olmaktan gücümüzü alarak muhataplarımıza sıkıntılarımızı bıkmadan usanmadan anlatmaya da devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın muhasebe Haftasını kutluyor Savaşa hayır diyorum. Sevgiyle dostlukla ve barışla kalın diyorum, Yönetim Kurulu ve tüm meslektaşlarım adına saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.

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