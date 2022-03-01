İYİ Parti Zonguldak İl Teşkilatı'nda toplu istifa

İYİ Parti Zonguldak İl Teşkilatı’nda kurucular kurulunda yer alan 50'ye yakın yönetici ve üye hem görevlerinden hem de partiden istifa ettiklerini açıkladı.



İYİ Parti Zonguldak İl Disiplin Kurulu Başkanı Asım Tazegül bugün düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti genel merkez yönetimini sert bir dille eleştiren Tazegül, partide istifaların üye bazında da artacağını vurguladı. Tazegül açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Siyaset Hayatıma 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nde üye ve delege olarak başladım. 2008 yılında , İl Yönetim Kurulu Üyeliği sonrasında İl Başkan Yardımcılığı ve Üst Kurul Üyesi olarak siyasi hayatıma devam ederken; 2016 yılında değişim sürecinde Meral Akşener ile beraber hareket ettik. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde Genel Başkanımızın görevlendirdiği Samsun milletvekilimiz Bedri Yaşar ve Yavuz Erkmen tarafından Kurucu İl Başkanı olmam teklif edildi. Bu teklifi, Zonguldak halkının Ereğlili bir başkanı kabul etmeyeceğini, böyle bir durumun partiye zarar vereceğini düşünerek kabul etmedim. Sonrasında Genel Merkez’den K.D.Z Ereğli Kurucu İlçe Başkanı olmayı talep ettim. Genel Başkanımızın onayı ile kabul edildim. Mevcut sisteme dahil edilmeye çalışılan, dahil edilen 'Truva atları' olmuştur. Büyük resmin bütününe bakıp gerçek amaçları okuyamayan 'gaflet uykusu'nda olan yöneticiler olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. İyi insanların görevi de bunlarla mücadele etmektir. Truva atları ile şer odakları ile geçmişte defalarca mücadele edip oyunlarını bozduk, gerektiğinde bugün de mücadele eder oyunlarını bozarız. Bizim tepkimiz, tek adamlık zihniyetine ve 'Ben yaptım oldu, Ben dedim oldu' zihniyetiyledir. Bizim tepkimiz , bütün uyarılarımıza rağmen gerçekleri göremeyen, bizi dikkate almayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen yöneticileredir. Bu nedenlerle ben ve benimle beraber bu yolda yürüyen arkadaşlarımız ile aldığımız ortak karar neticesinde, yönetimden, görevlerimizden ve partimizden istifa ettiğimizi siz basın mensupları ve kamuoyuna bildiririz."



Partiden istifa eden isimler de şu şekilde belirtildi:

Kurucu Kurulu Asım Tazegül, Mehmet Likoğlu, Mahir Akbaba, Ozan Çapar, Hüseyin Uğuş, Fevzi Yüksel,

İl Disiplin Kurulu Asil ve Yedek: Asım Tazegül, Bayram Beceren, Mustafa Bıçkıcı

Kdz. Ereğli Yönetim Kurulu Asil ve Yedek: İlgül Arkan, Ozan Çapar, Şükrü Şen, Naciye Bıçkıcı, Eylem Keskin, Gülnür Likoğlu, İbrahim Malhatun, Cevat Gökmen, Rıdvan Vayni.

İl Yönetim Kurulu: Mehmet Likoğlu, Murat Keskin.

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