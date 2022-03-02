Hakeme tepki olarak bir dakika gözlerini kapattılar

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Zonguldak’ta amatör küme maçında hakem hatalarına tepki olarak Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular sahada bir dakika boyunca gözlerini kapattı.

Zonguldak 1. Amatör Merkez B Grubu'nda mücadele eden Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor bugün saat 13.00’da Fener sahasında karşılaştı. Karşılaşma öncesinde Elvanpazarcıkspor ve Karamansporlu futbolcular 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapatarak hakem hatalarını protesto etti. 1 dakika sonunda iki takım oyuncuları gözlerini açarak karşılamaya kaldığı yerden devam etti. Elvanpazarcıkspor ve Karamanspor'un bu tepkisi tribünlerden alkış aldı.

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