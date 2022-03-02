Maç başlarken gözlerini kapatan futbolcular hakem kararlarını protesto etti

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Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) -Zonguldak´ta, amatör futbol takımı Karamanspor oyuncuları, Zonguldak Gençlikspor karşılaşmasında hakem kararlarını gözlerini kapatarak protesto etti.

Zonguldak´ta Birinci Amatör Küme Merkez B Grubu´nda Karamanspor bugün Fener Sahası´nda Zonguldak Gençlikspor ile karşılaştı. Karamanspor oyuncuları başlama vuruşu ile birlikte yerlerinden hareket etmeden 1 dakika boyunca elleriyle gözlerini kapattı. Karamanspor futbolcuları gözlerini kapatarak yapılan hakem hatalarını protesto etti. Protestoya Karamanspor´un yedek kulübesinde bulunan oyuncular ve antrenörler de katıldı. 1 dakikalık protesto sırasında karşılaşma dururken, daha sonra maç devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gözlerini kapatan oyuncular ve yedek kulübesinden görüntüDHA-Spor Türkiye-Zonguldak / Merkez Aytaç ÖZTÜRK

2022-03-02 15:03:00



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