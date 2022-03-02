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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’de kurucu yönetim bir araya geldi

İHA

AK Parti’de kurucu yönetim bir araya geldi

AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatının haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında 2001 yılında partinin Ereğli Teşkilatı’nı oluşturan kurucu başkan ile yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, bu hafta gerçekleşen olağan yönetim kurulu toplantısında 2001 yılında AK Parti’yi ilçede kuruluşunu gerçekleştiren kurucu başkan Muhammet Köse ile yönetim kurulu üyelerini uzun yıllar sonra ilk kez bir araya getirdi. Duygusal anların yaşandığı toplantıda AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Muhammet Köse, uzun yıllar sonra birlikte görev yaptığı partinin kuruluşunda görev yapan arkadaşlarını bir araya getirerek büyük bir vefa örneği sergileyen Av. Saffet Bozkurt ve ekibine teşekkür etti. Köse yaptığı konuşmada “21 yıl önce görev yaptığım arkadaşlarımla bu akşam burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. İlk kez konuşmaya çıktığımda heyecandan ayaklarım titriyordu. İnanın aynı heyecanı bu gün burada da yaşıyorum. Bizleri burada toplayan Başkanımız Av. Saffet Bozkurt ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. İnşallah bu Türkiye’ye de örnek olur. Partimizin kuruluşunda görev alan arkadaşlarımızın her biri bu gün partimizin önemli yerlerde görev almış, hem de birçok STK’da başkanlık yapıyor. Şimdi bu gün burada bu arkadaşlarımıza başkanlık yapmak o kadarda kolay değil.” dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bozkurt konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Büyük zorluklarla AK Parti ilçe teşkilatımızı kuran başta Muhammet Köse Başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tablo karşısında duygulanmamak elde değil. Ben sizlere teşkilatım adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Daha önce ülkemizde yaşanan zorlukları liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nasıl aştıysak, bu günkü zorluklarıda aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde aşacağımıza inanıyorum. Bizler böyle birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece inşallah her seçimde olduğu gibi 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de büyük bir başarıyla çıkacağız. Bundan hiçbir kuşkumuz yok. Çok çalışacağız ve ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımak için 2023 seçimlerini de kazanacağız.”
Başkan Bozkurt, toplantıya katılan kurucu yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim ederken, toplantıya katılamayan kurucu yönetim kurulu üyeleri ile de telekonferans üzerinden görüşerek teşekkür etti.
Toplantıya AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Koordinatörü AK Parti Zonguldak İl Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Hasanaoğlu ile partinin kurucu yönetim kurulu üyeleri, Ormanlı Kurucu Belde Başkanı Yaşar Sever ile Gökçeler Kurucu Belde Başkanı Bekir Çolak, il genel ve belediye meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

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