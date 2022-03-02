Zonguldak Adliyesi'ne 34 personel alınacak

Adalet Bakanlığı tarafından 2022 yılında Zonguldak ve ilçe adliyelerine 34 personel alımı için ilana çıktı. 1 Mart'ta edevlet üzerinden başlayacak başvurular sonucunda Zonguldak ve ilçelerinde 34 kişi istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan ilana göre Zonguldak merkeze 9, Çaycuma'ya 6 ve Devrek'e 2 olmak üzere 17 zabıt katibi, Zonguldak'a 5, Gökçebey'e 1 olmak üzere 6 mübaşir, Zonguldak merkeze 6 güvenlik görevlisi, merkeze 4 ve Devrek'e 1 olmak üzere 5 hizmetli personeli alınacak. KPPS'den en az 70 puan alan kişilerin başvurabileceği personel alımları 1 martta başladı ve 17 Mart'a kadar devam edecek.

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