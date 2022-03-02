Gelikspor tek golle Çaycuma'yı mağlup etti

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Gelikspor, sahasında konuk ettiği Çaycumaspor'u tek golle geçerek mağlup etti.

Deplasmanlı Süper Amatör Lig PlayOff müsabakalarında Gelikspor sahasında Çaycumaspor'u ağırladı. Meşalelerle futbolcularını karşılayan Gelikspor taraftarları moral desteği verdi.

Müsabakanın 32. dakikasında Emrecan Özbay'ın golüyle 10 öne geçen Gelikspor, 9 puana yükseldi. Çaycumaspor müsabaka boyunca beraberlik golü için mücadele verse de başarılı olamadı.

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