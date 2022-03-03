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Zonguldak’ta Milli Egemenlik Caddesi üzerinde ticari taksi ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Milli Egemenlik Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi otomobile çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, ticari taksi ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu.

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