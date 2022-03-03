Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sıfır atık, yeşil kampüs ödülleriyle birinci oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın inisiyatifiyle ülke genelinde başlatılan ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin öncelikleri arasında yer alan sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısına göre Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021 yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi birinci olarak yer aldı.

Başarının elde edilmesinde; üniversite olarak sıfır atık projesinde öngörülen tüm planlama ve uygulama adımları kurum içindeki üst düzey iş birliği ve katılımın payı büyük olduğu belirtildi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atığın miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir atık önleme yaklaşımı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi başarı elde etti.



"Çevre duyarlılığı konusunda örnek bir üniversiteyiz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ülke çapında başlatılan sıfır atık projelerinin önemini vurguladı.

Doğa ile iç içe olan kampüsleri, atıkların geri dönüşümü, ulaşım, alt yapı ve enerji verimliliği hususlarında Türkiye’nin ‘en yeşil’ üniversitelerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Üniversite olarak ‘sıfır atık’ olgusunu ilke edindiklerini, sürdürülebilir politikalarla bu duyarlılığın da devam ettirildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, “Çevre politikaları ve geri dönüşümde ilgili kurumlarla aynı stratejik hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Bilinçli öğrencisi, duyarlı personeliyle üniversitemiz çevre duyarlılığı konusunda örnek bir üniversitedir. Tüm kampüslerimizde, idari binalarımızda sıfır atık uygulamaları hassasiyetle sürüyor. Genç nesillerin geleceklerini şekillendiren bir üniversite olarak hedefimiz yarınlara daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakabilmektir. Üniversitemizin çevreye, doğaya ve sıfır atık uygulamalarına yönelik duyarlılığı devam edecektir. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanında alınan ödül sayısında olarak yer alması gurur vericidir. Bu başarıda emeği geçen idari ve akademik personele teşekkür ediyorum” dedi.

Yerleşkelerde hassasiyetle hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesi kapsamında Farabi ve İbni Sina kampüslerinde 2. Sınıf Atık Getirme ve Katı Atık Depolama Merkezlerinin kurulmasından sonra, diğer kampüslerde de yapılan çalışmalar neticesinde; il ve ilçelerdeki tüm kampüsleri aynı zaman diliminde “Sıfır Atık Belgesi”ni alarak önemli bir süreci başarıyla tamamladı.

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