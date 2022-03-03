Almanya’dan Devrek’e yardım yağdı

Almanya’dan Devrek’te ki bazı kurum ve kuruluşlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunuldu.

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Hasena İnternational e.V. Yardım Derneği tarafından, Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki bazı kurum ve kuruluşlara çeşitli yardımlarda bulunuldu. Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş RuhrA Bölge Başkanı Abdullah Kodaman ve RuhrA Bölge Görevlisi Ekrem Bakır tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa’da yaşayan hayırseverlerin Hasene derneğine bağışladıkları yardımlar ile Türkiye’nin dört bir tarafına ve hatta Afrika’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştıkları ifade edildi.

Avrupa İslam Toplumu Milli Görüş RuhrA Bölge Başkanı Abdullah Kodaman, ”Bundan bir süre önce ilçemizde faaliyette bulunan çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yine bölgemizin sayılı hafızlık Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Kur’an Kursu ile irtibata geçerek RuhrA Bölge Görevlisi Ekrem Bakır hocamız ile buralardaki ihtiyaçların tespitini gerçekleştirdik. Devletimiz büyük bir devlet buralarda eksik veya yetersiz malzeme yok anlamında anlaşılmasın sadece bizde elimizden geldiğince dernek olarak destek vermeye çalıştık. Devrek Engeliz yaşam Bakım ve Rehabiltasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne 5 adet tekerlekli sandalye, bir çamaşır makinesi ile iki adet mutfak fırını, çırpıcı ve waffel makinesi, Devrek Yaşlı Bakım ve Rahabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne 25 adet tekerlekli sandalye yardımı yapılırken, Devrek İmam Hatip Kız ve Erkek Yurduna hayırseverlerin niyetlerine iki adet büyükbaş ve birde küçükbaş adak, akika ve şükür kurbanları satın alarak bağışta bulunuldu. Yine derneğimizin katkıları ile Devrek Gürbüzler Hafızlık kursumuza zekât ve sadaka yardımı yapılmıştır.

Özellikle şunu belirtmek isterim derneğimiz gönüllüleri tarafından dünyanın birçok yerine Ramazan ayında gerçekleştirilen kumanya yardımları ile kurban bayramlarında kesilen binlerce kilo kurban etlerini dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba sarf etmekteyiz. Yine Afrika’da su kuyusu açtırma, yetim hanelere destek ve yetimleri okutmak gibi yardımlarda bulunmak için imkanlar dahilinde var gücümüzle çalışmaktayız. Bugün ilçemize yapılan yardımlar tamamen ülkemizden temin edilerek yapılan yardımlardır. Derneğimize destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımız Hasene International e.V. ColoniaAllee 3 52067 Köln adresinden ulaşabilirler” diye konuştu

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