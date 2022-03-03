Yürksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

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Zonguldak’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin kırsalındaki yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle köyde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlarda o anları cep telefonlarına kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öte yandan kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı ise 1 derecelere kadar düştü.

Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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