Yedi emin otoparkında hırsızlık: 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde yedi emin otoparkından hırsızlık yapan 4 kişi ekipler tarafından yakalandı.

Zonguldak merkez Kokaksu mevkiinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri üzerine çalışma başlattı. Polis ve jandarma ekiplerinin müşterek yaptığı çalışmalar sonucunda B.A., E.Y., T.S. ve A.D. isimli şahıslar, çalınan malzemeler ekranlı koltuk başlığı, kulaklık, gösterge paneli, akü, araba parçaları ile birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.