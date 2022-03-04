Öğrencilere “ Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” anlatıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde öğrencilerin deprem anında neler yapacakları "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" anlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı "Afet Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak okul tahliye tatbikatları gerçekleştirildi. Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi’nde gerçekleşen deprem tatbikatına; Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, Çaycuma İtfaiye Müdürü Ferdi Maden ve ekibi, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Tuncay Ünlütürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Özkan Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop katıldı. Öğrencilere deprem sırasında yapmaları gerekenler anlatılırken, alınması gereken önlemler konusunda bilgiler verildi. Alarm çalmasıyla sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu alan öğrenciler, ikinci alarm sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye ederek bahçedeki güvenli alana geçildi. Yaralanan öğrenci itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirildi. Öğrenciler de senaryo gereği 5.3'lük deprem anında yapılması gerekenler öğretildi.

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