Vali Tutulmaz Gülüç’e yeni okul için incelemelerde bulundu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Gülüç Beldesi’ne gelerek Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nda incelemelerde bulundu. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın okul binalarının yenilenmesine yönelik talebine Vali Tutulmaz olumlu yanıt verdi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt ile birlikte Gülüç Beldesi’nde incelemelerde bulundu. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Tutulmaz ile beraberindekiler kısa süre önce yapımı tamamlanan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Gülüç Belediyesi ile Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği ahşap boyama, iğne oyası ve dikişnakış kursunu ziyaret eden Vali tutulmaz kurs hocalarından bilgi alıp kursiyer kadınlarla sohbet etti. Vali Tutulmaz daha sonra Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nu ziyaret ederek binalarda incelemelerde bulundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ın Gülüç’ü ziyaretinin çok verimli geçtiğini ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu binalarının yenilenmesine yönelik taleplerine olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Başkan Demirtaş ziyarete ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “Bu gün Zonguldak Valimiz Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanımız Av. Saffet Bozkurt, il ve ilçe milli eğitim yetkililerini beldemizde ağırladık. Valimiz Mustafa Tutulmaz ile birlikte yapımı tamamlanan 24 derslikli Hacı Emin Ayhan Ortaokulu’nu gezdik. Hepside okulu çok beğendiler. Ardından Halk Eğitim Müdürlüğümüz ile Belediyemizin birlikte düzenlediği kadınlara yönelik ahşap boyama, iğne oyası ve dikişnakış kursunu ziyaret edip kurs hocalarımızdan bilgiler aldı ve kursiyer kadınlarımızla sohbet etti. Daha sonrada Gülüç Vesile Dikmen İlkokulu’nda incelemelerde bulunduk. Biz kısa bir süre önce kendilerini ziyaret ettiğimiz okul binasının çok eski olduğu ve artık ihtiyaca cevap vermediğini ifade edip yeni bir okul yapılmasını talep etmiştik. Gülüç Belediyesi olarak okulun arsasını milli eğitime devretmeye hazır olduğumuzu belirttik. Sağolsunlar Vali beyde okulu gezdikten sonra bu talebimize olumlu yanıt verdi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Gülüç Beldemiz’de ilk okulumuzu da yenilemiş olacağız. Valimiz Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyete Gülüç Beldesi’nde belediye olarak yaptığımız ve halen yapımı devam eden projelerden bahsettik. Özellikle başta millet bahçesi olmak üzere, sahil, sahil kafe, kano kulübü gibi projelerimizi anlattık. Bizleri tebrik edip çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti. Çok verimli geçen bir ziyaret oldu. Ben başta Valimiz Mustafa tutulmaz olmak üzere Kdz. Ereğli Kaymakamımız Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanımız Av. Saffet Bozkurt, il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ile diğer misafirlerimize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Tutulmaz’ın Gülüç’ü ziyaretinde kendisine Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akca, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, belediye meclis üyeleri eşlik etti.

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