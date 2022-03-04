250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı

Zonguldak’ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi 250 bin TL değerinde kablolarla birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Alaplı ve Ereğli ilçelerinin bazı köy ve mahallelerinde 720 Şubat tarihleri arasında piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan enerji nakil hattı kablosu çalınmıştı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet enerji nakil hattı kablo hırsızlık olayıyla yaptıkları araştırmalarda tespit ettikleri 3 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.