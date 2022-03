GMİS Amasra Şubesi taban eğitim semineri yapıldı Yeşil, "Sıkıntılar, birlik ve beraberlik sağlandığında aşılır"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Amasra Şubesi Taban Eğitim Semineri, 456 Mart 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amasra Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı. Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu, madenciler tarafından slogan ve alkışlarla karşılandı. Madenciler, “İşte başkan işte sendika” sloganları attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “Sizler için başlattığımız eğitim seminerine Amasra Şubemizle devam ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, arkadaşlığımızı geliştirmek için buradayız. Hocamız size fikirlerini anlatacak. Sizlerde bu fikirleri gittiğinizde bölgelerinizde anlatacaksınız. Bu eğitim seminerlerinin her geçen gün daha çok bizlere katkı sağladığını görüyoruz. Ben bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar get irdiniz.” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, seminerin açılış konuşmasını yaparak eğitim seminerlerinin öneminden bahsetti. Taban eğitim seminerlerinin 5’incisini düzenlediklerini ifade eden Yeşil, “Amasra şubemizin taban eğitim seminerine hepiniz hoş geldiniz. 5’inci gerçekleştirdiğimiz ve Amasra şubemizle devam eden eğitim seminerlerimiz dolu dolu geçiyor. Eğitim seminerleri heyecanla, üzerine koya koya arkadaşlarımızın heyecanlarını paylaşarak, arkadaşlarımız bizlerin heyecanını paylaşarak dolu dolu gitmeye devam ediyor. Amaç tabanla herkesi buluşturmak. Sadece tabandan delegeyle, delegeden de temsilcilerle bu seminerleri yapmak değil. Bizim amacımız bütün bölgelerde yaptığımız gibi sizin de fark ettiğiniz gibi herkes burada. Sendikanın bütün faaliyetlerine destek olan, sendikanın bütün faaliyetlerinde en önde olan maden işçileri sadece temsilcilerle delegelerle değil, tabanla herkesle beraber mücadeleye hazır olma adına yaptığımız eğitim seminerleri sizlerle beraber hocalarımız bilgileriyle arkadaşlarımızın desteğiyle, birbirinizle kaynaşma duygularıyla gün geçtikçe artarak çoğalarak devam ediyor. Sayımız az olabilir. Ama biz her zaman rahat bir şekilde yan yana gelebilen her türlü zorlukta omuz omuza verebilen, her türlü sıkıntıyı beraberce alt edebilen bir toplumuz. Türkiye’de ki işçi sınıfında bu sadece Zonguldak’ta maden işçilerinde var. Bu birliktelik, bu güç sizin içinizden geliyor. Sendikanıza olan bağlığınızdan geliyor. Ben bu zamana yapılan bütün organizasyonlarda, bütün eylemlerde Amasra şube olarak destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.



'HEMA Holding'in yerleştiği şirket 17 yıldır bir kürek kömür çıkartmadı'

Tüm zorlukları birlik ve beraberlikle aştıklarını ve bundan sonra da aynı şekilde aşmaya devam edeceklerini belirten Genel Başkan Yeşil, “TTK’da uzun yıllar sizlerin de bildiği gibi kara bulutlar dönüyor. Ama biz her zaman birlik ve beraberliğimizi göstererek bu sıkıntıları aşıyoruz. Özellikle Amasra şubemizde yıllardır sıkıntılar vardı. Oraya yerleşen HEMA Holding'in yerleştiği bir şirket 17 yıldır 1 kürek kömür çıkartmayan, oradaki istihdam sözünün verildiği tarihlerden 17 yıl geçmesine rağmen 10 bin işçi çıkacak 7 milyon ton kömür çıkacak ve devamında hiç bir şey yapılamaması hepimizi rahatsız ediyor. Özellikle Amasra şubemiz Ertan başkanımızla beraber çok yakinen takip ediyorlar. Bizlere bilgi veriyorlar. Biz Hattat Holding'in Amasra’daki organizasyonlarını, yapmak istediklerini önceden tespit edip müdahale etme şansımız oluyor. Bu anlamda bilgi ve birikime sahip olan özellikle Hattat Holding ile ile ilgili bilgi ve birikime sahip olan Ertan başkan ve ekibini ben canı gönülden kutluyorum. Bütün sıkıntılar her şeyden önce birlik ve beraberlik sağlandığında biter, aşılır. Sizde ben bunu görüyorum. Ekip anlayışı içinde birbirinize sahip çıkın. Ama devamlılığı olan, güçlü olan, tabanda destek veren ve her daim mücadeleye hazır bir ekip her türlü sıkıntının üstesinden çok rahat bir şekilde gelecektir. Bu eğitim seminerlerinin tamamı sizlerin yan yana gelebilmesi, birlik ve beraberliğin sağlanması ve ekiple iç içe olması sendikasıyla iç içe olması için düzenlendi. Hocamız çok değerli bilgilerini bizle paylaşacak. Bunlar bizim için önemli şeyler. Öğrendiğimiz şeyleri arkadaşlarımıza anlatsak, iş yerlerimizde paylaşsak sizlerle beraber bizim bu gruba birkaç kişi daha eklense bu sendikamız için bizler için bir kazançtır. Ben bu anlamda herkese teşekkür ediyorum. Eğitim seminerimiz hepimize hayırlı ve uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. GMİS Amasra Şubesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.



"Geleceğimizi koruma adına mücadele eden işçi sınıfıyız"

Seminer sonunda GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya, teşekkür konuşması yaptı. Önceliklerinin birliktelik olduğunu ve beraber olunduğunda kazanılmayacak hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Kaya, “Her zaman beraber olursak kazanamayacağımız hiçbir şeyin olmayacağı anlayışı içerisinde yürümemiz lazım. Buda tabi ki birliktelikten geçiyor. Biz istersek her yerde kaynaşabiliyoruz. Her yerde kol kola olabiliyoruz ama sermayenin güdümünde olursak her zaman söylediğim gibi kolumuzu da bacağımızı da kaybederiz. Çünkü biz geleceğimizi koruma adına mücadele eden işçi sınıfıyız. Dün bende o sıralardan geldim. Bugün burada konuşma imkanı verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amasra’yı dört koldan saldırmak ve olayı bitirmek isteyen emperyalist kişiler var. Dün oradaydım, bugün buradayım. Dün dar pencereden bakıyordum bugün geniş pencereden bakıyorum. Amasra’da çalışan işçi sınıfı bugüne kadar mücadelesiyle gelmiştir bugünden sonra da mücadelesiyle gider. Bizi kimse bölüp parçalamaya yönelmesin. Her zaman söyledim. İşçi sınıfını bölüp parçalayıp yönet sistemine sokturmayacağım. Buda benim asli görevim. Biz her zaman şunu söyledik. Bende 15 yıl kazmacılık hayatım var. Bir arkadaşımızı kaybettik. Mekanı cennet olsun, Allah ailesine sabır versin. Biz değerlerimiz kaybettiğimiz zaman anlıyoruz. O değerleri kaybetme noktasına ta ki 1994, 5 Nisan kararlarında geti rdiler. Daha sonra 2005 yılında özelleştirmeyle karşı karşıya bıraktılar bizi. Daha sonra 2007. Bizim kotamızdan girip TTK Amasra kurumunu bitirmek. O günden işçiydik, bugünde işçiyiz. 2017’deki Kasım 6’da ki eylemi yapmasaydık Amasra özelleşecekti. Bedel ödeyeceksek hep beraber ödeyeceğiz. Bedel ödenecekse gerekirse ben ödeyeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

