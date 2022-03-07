Prof. Dr. Durmuş Günay İlim ve Hikmet derslerinin konuğu oldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM) ve İl Müftülüğü tarafından ortaklaşa yürütülen İlim ve Hikmet Derslerinin bu haftaki konuğu, Farabî Kampusundaki kütüphaneye ismi verilen Prof. Dr. Durmuş Günay oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan, akademik kariyerinde Mühendislik, Mekanik alanının yanı sıra Bilim Felsefesi, Teknoloji Felsefesi, Yükseköğretim, düşünce ve diğer kültürel alanlarda makale ve kitap şeklinde yayımlanmış çok sayıda çalışmaları bulunan, YÖK Yürütme Kurulu Üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay “Üniversiteye Genel Bir Bakış” adlı sunumuyla zoom üzerinden derse katıldı.

Yoğun katılımın olduğu ders 3 saat sürdü. Prof. Dr. Günay, dersinde üniversitenin eğitimöğretim, bilgi üretmebilgiyi transfer etme, kamu hizmetini yürütme olmak üzere üç temel esasından detaylı olarak bahsetti. Üniversitenin hem kendi kurumuna hem de tüm kurumlara insan yetiştirdiğinin altını çizerek, Türkiye’de ilk 24 saat kütüphane hizmetini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin öğrencilerine sağladığını ifade etti. Konuşmasının başarılı akademisyen ve öğrencinin vasıflarını maddeler hâlinde açıklayarak sonlandırdı.

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