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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

İHA

Vali Tutulmaz'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Mustafa Tutulmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Güzel yüreklerinde sonsuz bir sevgi, şefkat, özveri ve fedakârlığı taşıyan, iyilik ve üretkenliği temsil eden kadınlarımız; gelişmiş, huzurlu ve sağlıklı bir toplum ile aile yapısının temel direğidir.
Asil milletimizin zor şartlar altında verdiği Milli Mücadele destanının her safhasında kahraman ordusuyla omuz omuza vererek görev yapmış kadınlarımızın yaşamları boyunca sergiledikleri bu fedakârlık ve sorumluluğun da eşi, benzeri görülmemiştir. Kadınlarımızın sevgi dolu yürekleri, emek ve hoşgörü ile fedakârlığa dayanan yaşam tarzları, bizleri her zaman mutlu etmiş; aile yapımıza büyük bir değer ve katkı sağlamıştır.
Kadınlarımızın cesur, üretken doğalarıyla eğitimden sağlığa, çalışma hayatından ekonomiye, kısaca, hayatımızın her alanında etkin görev alarak sağlayacakları başarı ülkemizi daha büyük ve güçlü kılacak; kalkınmış, gelişmiş bir ülke konumuna taşıyacaktır. Devletimiz; ülkemizin gelişip güçlenmesine katkı sağlayan kadınlarımızın sosyal ihtiyaç ve beklentilerinde her zaman yanlarında olacak, hak ve özgürlüklerinin çok daha ileriye götürülmesine yönelik çalışmalara önem ve öncelik verecektir. Ailemizin temel taşı kadınlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadığı, sorun yaşamadığı, kadına şiddet, taciz ve istismarın hiç olmadığı bir dünya en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor; aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum."

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