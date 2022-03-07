Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Türkiye geneli düzenlenen kompozisyon yarışmasında Alaplı Merkez Ortaokulu temsil eden 7. sınıf öğrencisi Dila Yaman, Türkiye birincisi oldu.

Suyun öneminin ortaokul öğrencilerine benimsetilmesi ve genç nesillere ve vatandaşlara aktarılması amacıyla her yıl farklı kategorilerde ve farklı konularda aktarılması amacıyla “Yer Altı Suyunu Görünür Yapmak ” konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin katıldığı bu yarışmada Alaplı Merkez Ortaokulu 7/ sınıfı öğrencilerinden Dila Yaman “Yarın Değil, Bugün ” isimli eseriyle finallerine katılarak, Kompozisyon eseri ile Türkiye 1. Si olarak seçildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz Dila Yaman’ı tebrik eder, başta Rehberlilk öğretmeni Tuğba Yüksel olmak üzere emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim" dedi.

Yarışmada Türkiye birincisi olarak okuluna bu ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Cevat Çevik ,emek veren tüm Merkez Orta Okul öğretmenlerine ve Okul müdürü Mehmet Kaymakcı’ya teşekkür etti. Ödül töreni, 22 Mart 2022 tarihinde Ankara'da yapılacak.

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