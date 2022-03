Rektör Çufalı'dan 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Çufalı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Huzurlu sağlıklı ve başarılı bir toplumun temel taşı, özveri, sevgi ve sağduyunun temsili kadınlar, toplumsal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz parçası, aile kurumunun en temel unsurudur. Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine g etiren, bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çalışma hayatına kadar hayatın her alanında kadınlarımız, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu, yarınlarımızın mimari olmuştur. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesini hazırlayan, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştiren, sağlıklı nesiller yetiştirerek geleceğimizin şekillenmesinde önemli rol oynayan Türk kadını, şanlı tarihimizin her döneminde üstün gayret ve fedakârlık örneği göstermiş, devlet ve milletin temelinde ve toplumsal hayatın merkezinde yer almıştır. Bu duygu ve düşüncelerle yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

