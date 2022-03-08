Zonguldak'ta vaka sayınlarında düşüş başladı

Zonguldak’ta artan vaka sayılarında düşüş yaşandı. 100 bin kişide 902,52 olan vaka sayısı 1925 Şubat haftalık vaka sayılarında 701,56 seviyesine geriledi.
1218 şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarında 902,52 ile üst sıralarda olan Zonguldak’ta 25 Şubat haftalık vaka sayılarında 701,56 oldu. Açık alanda maske kullanımının kaldırılmasının ardından tedbiri elden bırakmak istemeyen vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kullarına önem veriyor.
Bakan Koca son verileri paylaştı
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Koca “1925 Şubat arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” şeklinde duyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.