Polisten anne ve anne adaylarına karanfil

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü “En İyi Narkotik Polisi Anne” Projesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle anne ve anne adaylarına karanfil dağıtarak etkinlik gerçekleştirdi.

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde Narkorehberler tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu madde bağımlılığı ve uyuma aplikasyonu konularında bilgilendirme faaliyeti yapıldıktan hemen sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle anne ve anne adaylarına Narkorehberler tarafından karanfiller hediye edildi.

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