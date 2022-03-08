ZBEÜ'de "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri" konferansı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ'de "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri" konferansı

İHA

ZBEÜ'de "Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri" konferansı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri' başlıklı konferans Ereğli Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Arslan konferans salonunda gerçekleştirildi.
Ereğli Eğitim Fakültesi akademik personellerinden Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş tarafından verilen konferansta; “Toplumların bireylerin sahip olduğu cinsiyete göre davranış sergilemesini isterler. Örneğin çocuk doğduğu andan itibaren ailede giydiği kıyafet, oynadığı oyuncaklar, anlatılan masallar ile başlayan toplumsal cinsiyet ayrımı, daha sonra okulda okuma fişleri ve ders kitapları içerisindeki devam ederken, iş hayatında seçilen mesleklerle de bu farklılıklar rahatlıkla görülmektedir. Okullarda öğretmenlerin yüzde 56’sı kadınlardan oluşmakta iken, okullarda ki yönetici sayısı yalnızca yüzde 7 civarındadır. Birleşmiş Milletler verilerine göre 774 milyon okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin üçte ikisini kadınlar oluşturmaktadır. Bu oranların kız öğrencilerin okullaşma oranının da benzer şekilde kız öğrencilerin aleyhine olduğu görülmektedir. Uluslararası PISA 2018 verilerine göre fen matematik alanında yüksek başarı elde eden öğrencilerin yüzde 33’ü bilim insanı ve mühendis olmak istediklerini belirtirken, bu oran kız öğrencilerde yüzde 22’ye düşmektedir. Doğumdan itibaren başlayan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı örtük bir şekilde hayatın her evresinde devam etmektedir” dedi.
Büyük ilginin olduğu, öğretim üyeleri, idari personel ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansın sonunda, Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş’a teşekkür belgesi ve çiçek taktiminde bulundu, etkinlik soru cevap ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisten anne ve anne adaylarına karanfil
YEREL HABERLER Polisten anne ve anne adaylarına karanfil
Zonguldak'ta vaka sayınlarında düşüş başladı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta vaka sayınlarında düşüş başladı
MÇP Eski İlçe Başkanı Kanca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MÇP Eski İlçe Başkanı Kanca hayatını kaybetti
Başkan Tekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Tekin’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ziyareti
Firmalar taşımalı eğitimde yaşadıkları sorunlara çözüm istedi
YEREL HABERLER Firmalar taşımalı eğitimde yaşadıkları sorunlara ...
Çaycuma'da trafik yoğunluğu vatandaşı çileden çıkarttı
YEREL HABERLER Çaycuma'da trafik yoğunluğu vatandaşı çileden ...
Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız oldu
YEREL HABERLER Terziler ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Çetin Yıldız ...
Zonguldaklı yönetmen komedi filmi çekecek
YEREL HABERLER Zonguldaklı yönetmen komedi filmi çekecek
Milli sporcu Livanur Tiryakioğlu, Çankırı’dan şampiyonlukla döndü
YEREL HABERLER Milli sporcu Livanur Tiryakioğlu, Çankırı’dan ...
Madenci Korosu kadınlar için söyledi
YEREL HABERLER Madenci Korosu kadınlar için söyledi
Aktaş, kadın polisleri kutladı
YEREL HABERLER Aktaş, kadın polisleri kutladı
Vatandaşlar metruk binaların yıkılmasını istediler
YEREL HABERLER Vatandaşlar metruk binaların yıkılmasını istediler
ZBEÜ'de sıfır atık öğrenci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ZBEÜ'de sıfır atık öğrenci bilgilendirme toplantısı ...
Kent konseyinden kadınlara muhteşem konser
YEREL HABERLER Kent konseyinden kadınlara muhteşem konser
Kadınlar günü coşkusunu konvoyla kutladılar
YEREL HABERLER Kadınlar günü coşkusunu konvoyla kutladılar
Rektör Çufalı'dan 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” mesajı
YEREL HABERLER Rektör Çufalı'dan 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” mesajı
Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Emekli çiftin parasını çalan şüpheli adliyeye sevk ...
GMİS Yönetim Kurulu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun"
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar ...
Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi
YEREL HABERLER Ring aracı şoförlerine uygulamalı trafik eğitimi
Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu
YEREL HABERLER Kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi oldu
Vali Tutulmaz'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz'dan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Aracında ölü bulunan mahalle bekçisi son yolculuğuna ...
Devrek’te Ramazan Çelik rüzgarı esti
YEREL HABERLER Devrek’te Ramazan Çelik rüzgarı esti
103 Maden şehidi dualarla anıldı
YEREL HABERLER 103 Maden şehidi dualarla anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.