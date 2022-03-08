ZBEÜ'de "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" bilgilendirme toplantısı

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğünden gelen “Kadınlara Yönelik Politikaların Belirlenmesi” konusunda Times Higher Education Etki Sıralaması'ndaki pozisyonun iyileştirilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında sıralamada değerlendirmeye tabi tutulan konulardan biri olan “Kadınlara karşı ayrımcılığı önleme politikası” konu başlığı seçildi. Bu başlık altıda Gökçebey MithatMehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu konferans salonunda 8 Mart 2022 tarihinde Öğr. Gör. Ceren Efe’nin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” hakkında hazırladığı bilgilendirme toplantısı yapıldı, etkinlik sonunda teşekkür belgesi taktim edildi.

Toplantıya çok sayıda akademisyenidari personel ve öğrenci katılım sağladı.

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