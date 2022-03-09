Dokuzuncu kattan aşağıya düşen kedi hayata tutunmayı başardı

Zonguldak’ta üniversite öğrencisi Emine Çift'in evinde beslediği Tekir cinsi kedi 9. kattan düşmesine rağmen hayata tutunmayı başardı.

İncivez Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Emine Çift’in evinde beslediği Tekir cinsi, ‘Bulut’ isimli kedi 9. kattaki evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Emine Çift; kedisini alarak Zonguldak Veteriner Kliğine getirdi. Klinikte yapılan muayene ve tomografi çekimi sonucunda Bulut isimli kedinin damağında yarık, ayağında topallama ve beyninde ödem olduğu tespit edildi. Zonguldak Veteriner Kliniği, hayvanseverler ve üniversite öğrencisi Emine Çift'in destekleri ile kediyi tedavi altına aldı.

Veteriner hekim Önder Alkan’ın uzun uğraşları sonucunda Bulut’un damağı dikilerek, beynindeki ödem alındı. Eski sağlığına kavuşan Bulut bugün sabah saatlerinde sahibi Emine Çift’e teslim edildi.

Veteriner Önder Alkan, “9.kattan düşme bir kedimiz geldi öğrencilerin beslediği. 2 gün önce geldi. Biraz şansı vardı zannediyorum. 9.kattan düşüp çene, damak yarığı ve topallıkla geldi. Çektiğimiz tomografi de akciğerlerinde kanama damak yarığı tespit ettik. Bir gün bekledik. Normal fonksiyonlarını yetine getirdikten sonra ameliyata aldık. Damağını diktim beyin ödemini giderdik. Sonra da kedimizi taburcu ettik. Bu hastalarımız öğrencilere aitti. Öğrencilerin bu karşılayacak güçleri yoktu. Biz yardım ettik. Hayvanseverler yardım etti. Dolayısıyla bir canı kurtarıp hayvan severlere teslim ettik. Dokuzuncu kattan düşüp sadece damak yarığı ve beyin sarsıntısıyla kurtulan hayvan çok az olur. Normalde ölmesi ve ömür iliğinin parçalanması gerekiyordu demek ki dengeli düştü. Düşerken denge sağladı. Kedilerde bu düşmelerde yaşam oranı daha fazla. Köpek olmuş olsaydı daha sıkıntılıydı. Nadir karşılaştığımız bir durum” dedi.

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