Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

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ZonguldakEreğli yolunda yağan kar yağışı sonrasında kart postallık görüntüler oluştu.

Zonguldak’ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Özellikle ZonguldakEreğli yolunda yağan kar yağışı sonrasında yollarda kart postallık görüntüler oluştu. Zaman zaman etkisi gösteren kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresine bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yaptı. Öte yandan hava sıcaklığı 2 derecelere kadar düştü. Yoldan geçen vatandaşlarda cep telefonlarına o anları kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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