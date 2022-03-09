Okurseverlerden öğrencilerin kütüphanesine destek

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli öğretmen Ferhat Topçu, Nihat Kantarcı Lisesi Kütüphanesi'ne kitap bağışladı.

İlçede yaşayan emekli öğretmen Ferhat Topçu, Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk’un kitap kampanyasına katkıda bulundu. Muhtar Recep Kabuk ile Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi’nin kütüphanesine 100 kitapla destek verdi, duyarlılıkları için Okul Müdür Yardımcısı Muhammet Türkyılmaz teşekkür etti. Emekli öğretmen Topçu, kampanya ile okula bu vesileyle yardımda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve okurseverleri kitap bağışına davet etti. Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk, başlattığı kitap kampanyasına tüm okurseverlere çağrıda bulundu. Kabuk, “Bunun örnek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, evlerde kalan kitaplar geri dönüşüme gitmesin, bunları hayata geçirelim. Kitapları okullara geti rin. Bu kitapları gün yüzüne çıkaralım. Paylaşmak güzeldir" dedi.

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