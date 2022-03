Gülüçlü kadınlar doyasıya eğlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından 8 Mart kadınlar günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte kadınlar müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Gülüç Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle belediye düğün salonunda etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ın eşi Işıl Demirtaş, kadınların toplumdaki yeri ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Bayan Demirtaş konuşmasında “Bir anne ve bir kadın olarak Ukrayna’da yaşamam şiddeti üzüntüyle takip ediyorum. Savaş yıllarca bitmeyen gözyaşı ve yıkımlar ge tirir. Başta kadınları ve çocukları etkileyen savaşlardan dolayı hepimiz çok üzgünüz. İnşallah bu savaş bir an önce son bulur ve bir daha yaşanmaz. Biliyoruz ki kadın toplumun en yetkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadın anadır, evlattır, bacıdır, eştir. Seversen mutlu olur, mutlu eder. Evini, işini ve çevresini sevgiyle besler. Yalnızca bir gün değil her gün kadınlara değer verilmelidir. Her gün onları sevindirmeliyiz. Mutlu olalım ve mutlu kalalım diyorum. Bu duygularla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kadınların toplumdaki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ise kendisinin de Gülüç Belediye Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden bu yana kadınlara daha fazla önem verdiğini anlattı. Gülüçte kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hizmetlerinin devam edeceğini anlatan Demirtaş kendisine en büyük desteği kadınların verdiğini söyledi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi;

“Bu gün bu arada sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Pandemi nedeniyle bir süredir toplu halde bir araya gelip bu tür eğlenceleri ve gezilerimizi yapamamıştık. Ben sizlerin verdiği oylara layık olmak için elimizdeki imkanlar doğrultusunda ilk günkü aşk ve heyecanla çalışmalarımıza devam ediyorum. Ben Gülüc’ü Batı Karadeniz’in patlayan yıldızı yapacağımı söylemiştim. Bu gün Zonguldak’ta, Ereğli, Alaplı, Akçakoca, Düzce, Adapazarı’nda Gülüç konuşuluyor. Buradaki çalışmalarımızı hayranlıkla izleyip, bizleri takdir ediyorlar. Belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, personelimiz, kadın kollarımız, ilçe ve il teşkilatımız, milletvekillerimiz ve bakanlarımızın destekleri ile Gülüç’e sürekli yeni hizmetler kazandırıyoruz. Sahilde birinci etabı bitirdik, ikinci etabı bitirmek üzereyiz. Kafeteryamızı yaptık. Kafeteryamız yeterli gelmediği için yanına ikincisini yapıyoruz. Kana kulübümüzü kurduk. Türkiye’nin en uzun kana parkurunu Gülüç’te oluşturduk ve orada kano yarışlarını izleyeceksiniz. Terminal projemizi bitirdik, çevre düzenlemesini yaptıktan sonra kısa sürede hizmete açacağız. Batı Karadeniz’in en büyük projelerinden biri olan Millet Bahçesi’ni 32 dönüm arazi üzerine yapıyoruz. Burada bin kişilik kır düğün salonu, şelaleler, barbekü yerleri, spor alanları, bungalov evler, kafeteryamız, otoparklarımız ve tüm sosyal alanları ile hizmete açacağız. Buradan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımıza bu projemize vermiş olduğu maddi ve manevi desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gülüç Sağlık ocağı binamızı ve eczane binamızı yapıp hizmete açtık. Sizlerin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almanızı istedik. Seçim sürecinde sizlere ne söz verdiysek hepsini yerine get iriyoruz. Bakanlıklara sürekli hizmet almak için gidiyoruz. Bunların neticesinde bir tane çöp aracı, yol süpürge makinesi, loder makinesi, Transit araç aldık. Bundan sonraki eğlencemizi 23 ay içerisinde gülüç ırmağı kenarındaki sosyal tesislerimizde açık havada en güzel şekilde yapacağız. Sizlere seçim döneminde sözünü verdiğimiz spor merkezini inşallah 56 ay içerisinde hayata geçireceğim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımıza yönelik kültür gezilerimize Edirne gezisi ile yeniden başlatıyoruz. Benim kapım 24 saat sizlere açık. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak ben her zaman sizlerin yanınızdayım. Son dönemlerde bizler hakkında dedikodular üretilmeye çalışılıyor. Meyve veren ağaç taşlanır. Bakın seçim döneminde sizlerin çocuklarını en modern okullarda okuyacak dedim, orta okul projemizi görüyorsunuz. Tamamladık ve sizlerin hizmetine açacağız. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Valimizi Gülüç’e davet ettik. Neden? İlkokul binamız eski, yenilenmesi gerekiyor. Valimizden sözünü aldık. Biz bu maka hizmet etmeye geldik. Ben ve ekibim çalışacağız, sizlerde destek vereceksiniz. Sizlerden Allah razı olsun. Sizler bana her zaman destek oldunuz. Bende sizlerin bu desteğine layık olabilmek için gece gündüz çalışıyorum. Göreve geldiğimde nüfusumuz 7 bin di şu anda 8 bin 200’e çıktı. Gülüç her geçen gün büyüyor. İnsanlar yaşamak için artık Gülüç’ü tercih etmeye başladılar. Gülüç’te bir inşaata verdiğim ruhsatla ilgili iddialar ortaya atıldı. Bu proje Zonguldak ve Ereğli’de şu ana kadar yapılan en büyük proje. Gayemiz burada örnek bir projenin hayata geçirilmesi. Bu proje hayata geçtiğinde en az binbin500 kişi daha Gülüç’e gelecek. Belediyeye her ay iller bankasından 200 bin TL daha para gelmesi demek. Nüfus arttığında buradaki fırın, bakkal ve manav gibi esnaflarımızın işi artacak. Bu güne kadar Gülüç köy olarak görülüyordu. Bu gün Gülüç’ü köy olarak görebilen var mı? Ben 24 saat sizlerin emrinizdeyim.”

Başkan Demirtaş’ın konuşmasının ardından yerel sanatçılar konser verdi. Çeşitli ikramların ve kadınlar gününe özel hediyelerin dağıtıldığı gecede kadınlar uzun süre gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

