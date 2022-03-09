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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirtaş, Başkan Şahin ve beraberindeki iş insanlarını ağırladı

İHA

Demirtaş, Başkan Şahin ve beraberindeki iş insanlarını ağırladı

Düzce’ye bağlı Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanı Birol Şahin, iş insanları Vahab Akbulut ve Hasan Şahin ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ı ziyaret etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile get irerek, kendisine ve beraberindeki iş insanlarına teşekkür etti. Başkan Demirtaş konuşmasında “Başkanımız iş yoğunluğunun içerisinde Gülüç’ümüze gelip bizleri ziyaret ederek onurlandırdı. Bu birlik beraberlik, abi kardeşlik olayıdır. Başkanımızla gerek onun yaptığı gerekse bizlerin burada yaptığı çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Ben değerli iş insanımız Vahab Akbulut ve Hasan Şahin’e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Belediyecilik gönül işi, hizmet işi. Başkanımın da söylediği gibi 31 Mart’ta halkımız karnemizi önümüze koyacak. Nasıl çocuklarımız okula gittiklerinde derslerine çalıştıklarında takdir yada teşekkür alıyorlar. Vatandaşlarımızda bizlere 31 Mart’ta çalışmalarımızın karşılığını vereceğine inanıyorum. Bizde gecemizi gündüzümüze katarak halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Pandemi sürecinden geçiyoruz. Ülkemiz sınırlarında savaşlar var. Savaşları her zaman için lanetliyoruz. Her kes barış ortamında bir ülkede yaşamak ister. Ben başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Kaynaşlı’ya yatırım yapacak olan iş insanı Vahab Akbulut ile birlikte bu gün Ereğli’ye gelerek ilk olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ı ziyaret ettiğini belirterek güzel ağırlamalarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başkan Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gülüç Belediye Başkanımızın kendisini sosyal medyadan da takip ediyoruz. Güzel çalışmaları var. İnşallah Gülüç’ü daha da güzel noktalara get irecektir. Bizde Kaynaşlı’da artık son iki yıla girdik. Seçimler yaklaşıyor. Biz seçimlere endeksli çalışmıyoruz ama vatandaşlarımız karnemizi 31 Mart 2024’te vermiş olacak. Bizde bu son iki yılımızı Kaynaşlı’mızda büyük projelere ayırmış olacağız. Bazılarının temellerini atacağız, bazılarını bitirmiş olacağız. Başkanımızın ikinci dönemi. Bu gün başkanımızla yapacağımız çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuyoruz, fikirlerinden faydalanıyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Zamlar herkesin olduğu gibi belediyelerin ekonomilerini de etkiliyor. Biz hiçbir zaman mazeret üretmedik, çözüm ürettik. İnşallah bu krizi de çözüm üreterek belediye olarak atlatacağız.”
Başkan Demirtaş, Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin’e ziyaretin anısına hediye takdim ederken, toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

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