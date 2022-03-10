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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZBEÜ'de İspanyolca ve Fransızca kursları düzenlendi

İHA

ZBEÜ'de İspanyolca ve Fransızca kursları düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda tarihi başlayan ikinci yabancı dil İspanyolca ve Fransızca kursları büyük ilgi gördü.
Hazırlık eğitimi sürecinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen İngilizcenin yanı sıra modern çağın gerekliliklerinden biri haline gelen ikinci yabancı dil becerilerini dikkate alan Yüksekokul, pandemi tedbirleri çerçevesinde iki farklı dil kursu organizasyonunu hayata geçirdi. İncirharmanı Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde isteyen öğrencilerin katılımına açık olacak şekilde organize edilen İspanyolca ve Fransızca kurslarına rekor seviyede ön talep alındı. İlgili öğretim görevlilerinin gönüllülük esasına dayanarak eğitimöğretim faaliyetlerini yürütmeye başladığı kurslarda, hafta içerisinde dört farklı gruba iki farklı günde olmak üzere toplam 4 oturumda, temel seviyede Fransızca ve İspanyolca dil becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.
İkinci yabancı dil eğitiminin bireysel ve küresel boyutlarda taşıdığı önem konusunda da katılımcıların ayrıca bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Kursları başarı ile tamamlayan katılımcılara, dönem sonunda düzenlenecek kapanış etkinliği ile başarı belgesi verilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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