TSO Başkanları Ankara’da milletvekilleri ile buluştu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak ve ilçelerindeki TSO Başkanları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekilleri ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda dün CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz ile bir araya gelen Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş ve beraberindeki TSO Başkanları bu günde AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Kdz. Ereğli ve diğer TSO Başkanları tarafından Zonguldak ve ilçelerinde BAKAP projesinin hayata geçirilmesi, Zonguldak’ın Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPARD) Kapsamına alınması, Zonguldak’ta Denizde Kafes Balıkçılığı yöntemi ile Türk somonu üretimi, Kdz.Ereğli 2.Etap Organize Sanayi Bölgesi kurulumu, Gökçebey/Devrek OSB alanının büyümesi, Filyos Limanı’nın İşletme Modeli ile İlgili beklentiler, cazibe merkezleri programına alınması beklentileri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteği ile Sera OSB’ye Arge / Model Fabrika Kazandırılması, Filyos Limanının İşletme Modeli ile ilgili beklentileri, rödevanslı kömür sahaların koşullarının iyileştirilmesi için beklenen Cumhurbaşkanlığı kararı ve kanun değişikliği beklentileri milletvekillerine anlatılarak destek istendi.

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