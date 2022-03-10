Necla Nazır, Ereğli’de kadınlarla buluşacak

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Ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır, Kdz. Ereğli’de geçmiş ve şimdiki hayatından kesitler anlatacağı programda kadınlarla bir araya gelecek.



Semerkand Vakfı tarafından Kdz. Ereğli Tatoğlu Kültür Merkezi’nde söyleşi programı gerçekleştirilecek. 13 Mart 2022 Pazar günü saat 14.30’da gerçekleşecek olan söyleşiye ünlü sinema sanatçısı Necla Nazır konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Esra Albayrak’ın gerçekleştireceği programda Necla Nazır geçmiş ve şimdiki hayatından kesitler anlatacak. Semerkand Vakfı yöneticileri etkinliğe isteyen kadınların katılabileceğini ifade etti.

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