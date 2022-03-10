Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Zonguldak'ta bir kişi, tartıştığı şahıs ile kavgayı ayırmaya çalışan şahsı tabancayla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Üniversite Sokak üzerinde bir iş yerinde yaşandı. İddialara göre, M.A., G.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma büyüdü. M.A. silahıyla G.A.'yı ayağından ve karnından yaraladı. İddiaya göre kavgayı ayırmak için araya giren S.H. de M.A.'nın silahından çıkan kurşunla vuruldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. ise olay sonrası gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.