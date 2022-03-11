Kdz. Ereğli Kızılay yönetimi, protokolü ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kdz. Ereğli Kızılay yönetimi, protokolü ziyaret etti

İHA

Kdz. Ereğli Kızılay yönetimi, protokolü ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen genel kurul sonrası Kürşat Yağız başkanlığında göreve gelen Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube yönetimi ilçe protokolünü ziyaret etti.
Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız yönetim kurulu üyeleri Ramazan Toprak, Şakir Bayram, Muhsin Aydın, Nusret Burak Öztürk, Buğra Sayınkaplan ve Kızılay Kan Bağış Kazanım Uzmanı Elif Duman ile birlikte protokol üyelerini ziyaret etti. Başkan Yağız ve beraberindekiler Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Kızılay’ın gücüne güç katabilmek için bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı
YEREL HABERLER Tipiyle gelen kar Zonguldak'ı etkisi altına aldı
İki katlı ev sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER İki katlı ev sobadan çıkan yangında kullanılamaz hale ...
İmkanı olmayan öğrencilere "askıda kitap" ile destek olacaklar
YEREL HABERLER İmkanı olmayan öğrencilere "askıda kitap" ile destek ...
ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy programı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet ...
51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Zonguldak'ta eğitime bir gün ara
YEREL HABERLER Zonguldak'ta eğitime bir gün ara
Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta silahlı kavga: 2 yaralı
Caddede karşılaştığı husumetlisi ile kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi tabancayla yaraladı
YEREL HABERLER Caddede karşılaştığı husumetlisi ile kavgayı ayırmaya ...
Necla Nazır, Ereğli’de kadınlarla buluşacak
YEREL HABERLER Necla Nazır, Ereğli’de kadınlarla buluşacak
TSO Başkanları Ankara’da milletvekilleri ile buluştu
YEREL HABERLER TSO Başkanları Ankara’da milletvekilleri ile buluştu
Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 dakika geç başladı Hakemler kapıda kaldı, maç 20 dakika geç başladı
YEREL HABERLER Soyunma odasının anahtarını unuttular, karşılaşma 20 ...
ZBEÜ'de "İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Düşündürdükleri" konferansı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de "İstiklal Marşı’nın Anlamı ve ...
Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Yedikleri pastadan rahatsızlanan 16 öğrenci hastaneye ...
Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk kaynağı yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz doğalgazını karaya getirecek ünitenin ilk ...
Başkan Şahin VHP Bitkisel ürünleri inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şahin VHP Bitkisel ürünleri inceledi
Zonguldak'ta kar etkili oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kar etkili oldu
Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi
YEREL HABERLER Erdemir, Elpek Bezi eğitimini tamamlayan kursiyerlere ...
Bilici, “Erişkin nüfusun yüzde 15,7’sinde böbrek hastalığı bulunmaktadır”
YEREL HABERLER Bilici, “Erişkin nüfusun yüzde 15,7’sinde böbrek ...
Başkan Bozkurt, Bakan Yanık’la Kdz. Ereğli’de ki projeleri görüştü
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, Bakan Yanık’la Kdz. Ereğli’de ki ...
ZBEÜ'de İspanyolca ve Fransızca kursları düzenlendi
YEREL HABERLER ZBEÜ'de İspanyolca ve Fransızca kursları düzenlendi
Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta stokçuluğa adli işlem kararı
Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol etti Ekiplerden huzur ve güven uygulaması
YEREL HABERLER Polis ekipleri iki saatte 100 aracı kontrol ...
Çaycuma’nın emekçi kadınlarının ürünleri sergilenecek
YEREL HABERLER Çaycuma’nın emekçi kadınlarının ürünleri sergilenecek
TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL HABERLER TSO Başkanları mecliste istişare toplantısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.