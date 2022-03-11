Zonguldak'ta Anka Sanat Atölyesi tarafından Kağıt Rölyef ve Keçe sergisi açıldı

8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, güzel sanatlar galerisinde Kağıt Rölyef ve Keçe sergisi açıldı. Açılışa, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Eşi Fatma Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve atölye çalışanları katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Tutumaz ve protokol üyeleri sergiyi inceledi. Kadınların el emeği ile yapılan tablolar protokol üyelerinden büyük beğeni topladı. 19 Mart Cumartesi gününe kadar açık kalacak olan sergide 52 adet rölyef ve keçe çalışmalarından oluşan tablolar yer alıyor.

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