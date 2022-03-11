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Alaplı Tarım Kredi Kooperatifi Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurul toplantısı Belediye Kültür Toplantı Salonunda yapıldı. Divan Kurulunda Hayri Ceylan’ın görev yaptığı genel kurula bölge muhtarları, üyeler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kooperatif personeli Önder Demircan’ın Faaliyet raporlarını okudu. Alaplı Tarım Kredi Kooperatifi 1312 üyenin çiftçinin 153 kişinin kullandığı tek liste ile Oylamaya yapılarak, oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, seçime geçildi.Yapılan Yeni Seçimle Oluşan Yönetim ise şu şekilde;

"İsa Güzel,Öuhittin Çağlayan,Mustafa Tokmak, Recep Acar, Hüseyin Ünlü."

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