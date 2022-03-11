Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 5 yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK´ta, buzlanan yolda kayan otobüsün kamyona çarptığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı sapağında yaşandı. Zonguldak istikametine gitmekte olan M.A. yönetimindeki 41 KG 036 plakalı Efe Tur´a ait yolcu otobüsü, buzlanan yolda kayarak önünde ilerleyen 74 AY 165 plakalı kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralan kişilere olay yerinde müdahalede bulundu. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK

2022-03-11 23:00:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.