4 kişilik ailenin yaşadığı ev alevlere teslim oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 4 kişilik aile ise evsiz kaldı.

Yangın, ilçeye bağlı Kestaneci Mahallesi Merkez sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kiracı olarak yaşayan Volkan K.’nın eşi sobayı yakmak istediği sırada bir anda patlama meydana geldi. Sobadan çıkan alevleri söndürmek için üzerine battaniye örterek söndürmek isteyen kadın başarılı olamadı. Alevler kısa sürede her yeri kaplayınca talihsiz kadın iki çocuğu ile birlikte komşularının da yardımıyla dışarı çıkabildi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ahşap yapı olan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede evin her yerini kaplayan yangını söndürmek için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi. Alevler yan binadaki evin kaplamasına da zarar verirken yangında yaralanan olmadı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, kendilerine ihbar gelmesinin ardından 7 araç ve 30 personelle olay yerine gelerek yangına müdahale ettiklerini söyledi. Tavanın lambri olması nedeniyle yangının büyüdüğünü ve yoğun dumana neden olduğunu ifade eden Ateş, yaralana n olmadığını belirtti. Çıkan yangın nedeniyle 4 kişilik aile evsiz kaldı. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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