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GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri yapıldı Başkan Yeşil’den birlik ve beraberlik mesajı

İHA

GMİS Merkez Servisleri Şubesi taban eğitim semineri yapıldı Başkan Yeşil’den birlik ve beraberlik mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Merkez Servisleri Şubesi Taban Eğitim Semineri, 111213 Mart 2022 tarihlerinde yapıldı.
Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu, madenciler tarafından alkışlarla ve ‘İşte madenci, işte sendika’, ‘Madenci seninle gurur duyuyor’ sloganlarıyla karşılandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.
Harici servisler için çok ciddi bir mücadele geçirdiklerini anlatan Demir, “Sizler için hazırlamış olduğumuz eğitim seminerine merkez servislerimizle birlikte devam ediyoruz. Bugün burada birliğimizi, beraberliğimiz, kardeşliğimizi, örgütlü olmamızı ve beraber nasıl hareket etmemiz için gerekli bilgileri hocamız bize sunacak. İki dönemden beri Hakan başkanımla birlikte harici servisler için ciddi bir mücadele içerisine girmiştik. Bundan önceki eksikliklerimizi biliyorduk. Bu görev yoldaşıyla birlikte oluşturduğumuz ekiple sayın genel başkanım yatmadı, kalkmadı tabandaki bütün sorunların hepsini Ankara’da tek tek sizlerin ve bizlerin adına anlattı izah etti ve Ankara’da sizlerin olan hakkı söke söke aldı. Ama şunu iyi bilmemiz lazım. Örgütlü olduğumuz Genel Madenİş`i, temsilcisi olsun, şubecisi olsun, maden işçisi olsun, yöneticisi olsun herkes aynı bilinç içerisinde olduğumuzu, ayrımızın gayrımızın olmadığını ve sizlerin adına kuyu başlarında nasıl mücadele edildiğini çok iyi bilmeniz lazım. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” dedi.
Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ise 6’ncısını düzenledikleri taban eğitim seminerlerinin coşkulu bir şekilde devam ettiğini söyledi. Seminerlerin amacının birlik ve beraberliği, arkadaşlığı, dayanışmayı arttırmak olduğunu ve bunu da başardıklarına inandığını anlatan Yeşil, “Yaptığımız 5 seminerde şunu gördüm. Birlik ve beraberliğinizi, arkadaşlığınızı, dayanışmanızı ne kadar arttırdığınızı, ekibinize, birbirinize ne kadar sahip çıktığınızı görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bu eğitim seminerlerini genişleterek yapılması, arkadaşlarımızın bu ortama gelmesi, birbirini tanıması ve dayanışma duygularının artması için yaptığımız bu eğitim seminerleri çok şükür ki benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımıza çok şey kattı. Bu beni çok mutlu etti. Ben bu anlamda birlik ve beraberliğinizi, birbirinize olan saygı ve sevginizi koruduğunuz için, arkadaşlarınıza sahip çıktığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
öreve geldikten hemen sonra çok zor iki tane toplu sözleşmeden yeni kazanımlarla çıktıklarını anlatan Yeşil, “Tayfun başkan özetledi. Çok zor iki toplu sözleşmeden çıktık arka arkaya. Göreve yeni gelmemizin ardından girdiğimiz iki toplu sözleşmeden üzerine katarak, yeni kazanımlar edinerek yolumuza devam ediyoruz. Güzel şeyler olacak. Birbirine inanan, güvenen, birbirinin eksiklerini tamamlayan bir ekiple beraber ben demeden biz olmayı öğrendik ve yolumuza dolu dizgin devam ediyoruz. Bunda sizin katkınız çok önemli. Her zaman söylüyoruz. Sizler olmasanız, sizlerden aldığımız güç olmasa, destek olmasa bizlerin yürüdüğü yol kısa olur. Gittiğimiz makamlar çok olmaz. Bizler gittiğimiz yerlerde de sizlerden aldığımız destekle itibar görüyoruz. Sendikamızın dik duruşu, sizlerin her zaman mücadeleye hazır olması tüm Türkiye tarafından bilinir. Bunun yıllardır bize sağladığı katkıyı makamlarda hissediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizi korumak ve devamındaki mücadelelerde daha iyi şeyler yapmak için hep beraber el ele, kol kola vermek zorundayız. Bu zamana kadar kol kola vererek başardık, bundan sonra inşallah daha iyisini yapacağız. Merkez Servisleri Şube başkanım ve yönetimi burada. Bizlerle beraber gece demeden gündüz demeden bu ekibe destek vererek sizlerin sıkıntılarını bizlere birinci ağızdan aktararak nasıl çözüm noktasında beraber hareket ettiğimizi gördünüz. Birlik ve beraberliğinizi bozmadan sendikanıza sahip çıkın. İnanın çok güzel şeyler olacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Seminerimiz hayırlı olsun” dedi.
Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.

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