Güneşli havada kartpostallık kar manzaraları

Zonguldak'ta yoğun kar yağışının ardından açan güneş ZonguldakAnkara karayolunda adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen ormanlar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçtiğimiz Cuma gecesi yoğun şekilde yağan kar; yerini güneşli havaya bıraktı. Sıfır derecede seyreden hava sıcaklığı ise hafta sonu 3 dereceye kadar yükseldi. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar kent merkezinde de yer yer 10 santimetreyi buldu. Devrek ilçesine bağlı Eğerci beldesi ise eksi 10 santigrat derece ile en soğuk geceyi yaşadı. Hafta sonu ZonguldakAnkara karayolunda seyreden sürücüler ise güneşle birlikte adeta kartpostallık manzaralar izledi.

Beyaz gelinliğini giyen Zonguldak ormanları, güneşin de açmasıyla birlikte izleyenleri etkiledi. Dron ile havadan da görüntülenen karlar, güneşle birlikte eşsiz manzaralar oluşturdu. Öte yandan, kar yağışının önümüzdeki hafta da etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki hafta boyunca eksi 6 derece ile 0 derece arasında olması tahmin ediliyor.

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